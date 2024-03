M5S | Villani | “Anche a Scafati nasce il Gruppo Territoriale del M5S”

Autonomia differenzia. Villani : “Non si può accettare un aumento del divario sui diritti come la salute, il lavoro e l’istruzione” Prosegue la campagna di sensibilizzazione e mobilitazione in ... (puntomagazine)

M5S, Villani: "A San Marzano sul Sarno convegno sull' Autonomia differenziata quali rischi per il Sud con Roberto Fico": La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno: "Non si può accettare un aumento del divario sui diritti come la salute, il lavoro e l’istruzione" ...salernotoday

M5S, Villani: “Sosteniamo Montesano sulla Marcellana in corsa per il titolo di Miglior Borgo d’Italia 2024”: “Con il suo panorama mozzafiato che domina l'intero Vallo di Diano e il suo ricco contesto naturale, rappresenta un'eccellenza della Campania e dell'intero Paese" ...infocilento

Settimana mondiale del glaucoma: visite gratuite al Frangipane e al Centro Australia: In occasione della Settimana mondiale del Glaucoma, l’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in collaborazione con l’IAPB Italia Onlus e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, ha ...corriereirpinia