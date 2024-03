“L' unico erede di Berlusconi” Per chi arriva l' incoronazione da Pascale

(Di domenica 10 marzo 2024) “C'è un passaggio di voti da Forza Italia a Italia viva. Parte della classe dirigente che fu di Forza Italia oggi si riconosce nel leader di Italia Viva. In Campania, Lazio e Molise molti dirigenti politici, così come anche io, credono che Matteo Renzi sia quel partito riformista-liberale che manca in questo Paese”. Francesca, ex compagna di Silvio, ha rilasciato forti dichiarazioni sul conto di Renzi nella giornata di ieri alla Leopolda. Lasi è presentata a Firenze per l'ultima giornata di lavori della kermesse di “Italia Viva”. “Sono qui perché sono una donna libera, perché sono una curiosa, perché non rappresento nessun partito e perché nessun partito mi rappresenta”, ha detto. “Sono stata invitata da Matteo Renzi”, ha continuato, “e questo mi ha riempito il cuore di gioia”. Francesca si è ...

Renzi alla Leopolda: “Dicevano sarei scomparso, sono andati a casa loro”: Il leader di Italia Viva interviene alla kermesse fiorentina: “La Leopolda non è effimera, chi torna qua lo fa perché vede la politica come una passione non passeggera” ...lanazione