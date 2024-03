L’ultimo superstite | Nessun apprendista ha voglia di imparare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) È rimasto l’unico in città,baluardo di un mestiere nobilissimo e quasi dimenticato. Elio Schiaffini ha cominciato a fare il sarto quando era bambino e non ha mai smesso, anche oggi che ha superato gli ottanta. Quando chiuderà bottega a Speziao raccoglierà il suo testimone, è una vera e propria arte andrà perduta. "Ho avuto diversi apprendisti, mao ha mai avuto la volontà didavvero. Non sembra, ma è un mestiere di sacrificio: servono tenacia e pazienza, prima ancora delle qualità di taglio e cucito". Il suoto, come era tipico negli anni immediatamente successivi alla guerra, è stato molto duro. "Si entrava alle otto di mattina e si usciva la sera tardi. Le sartorie all’epoca erano piene di ragazzini che volevanoil mestiere, ricordo ...