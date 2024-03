Lotesoriere Blacks La quota playoff? Sarà a 36 o 38 punti»

(Di domenica 10 marzo 2024) Una trasferta con vista. Il cammino deiper la conquista di uno dei primi otto posti in classifica, prevede per questo fine settimana la tappa di Chieti, dove giocherà alle 18 sul campo di una LUX in cerca di riscatto dopo il ko rimediato a Fabriano. Uno scontro diretto che potrebbe anche permettere ai faentini di lasciarsi definitivamente alle spalle i teatini nella volata. I Raggisolaris arrivano all’appuntamento rinfrancati dalla vittoria con San Severo e con tantissime motivazioni per chiudere alla grande la regular season. Attenzione però a Chieti, avversaria difficile da decifrare. Pur essendo in crisi di risultati (è reduce da due sconfitte consecutive), resta una squadra molto competitiva con tanti giocatori d’esperienza come Maggio, Cena, Ciribeni e Paesano che hanno vinto il campionato di B e che da ...

Serie B - Lux Chieti alla riscossa, arrivano i Blacks Faenza: Archiviato il ko contro Fabriano, per capitan Maggio e soci è arrivato il momento di reagire: i biancorossi affronteranno al PalaTricalle la Raggiosolaris Faenza. Il team faentino, ...pianetabasket

Basket, secondo scontro diretto consecutivo in chiave play off per i Blacks, trasferta a Chieti: Secondo scontro diretto consecutivo in chiave playoff per i Blacks, attesi domenica alle 18 al PalaTricalle ... consecutivo dopo quello con San Severo – afferma coach Alessandro Lotesoriere – e mi ...ravennatoday

Raggisolaris Blacks Faenza in trasferta al PalaTricalle di Chieti: Secondo scontro diretto consecutivo in chiave play off per i Blacks, attesi domenica alle 18 al PalaTricalle ... consecutivo dopo quello con San Severo – afferma coach Alessandro Lotesoriere – e mi ...ravennanotizie