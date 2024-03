Lory Del Santo su Sergio Leone | “Lui in perizoma” | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 10 marzo 2024)Delin questi giorni ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha poi fatto il nome del regista che si fece trovare colrosso nel suo studio romano. Una storia già raccontata senza però mai svelare il protagonista. “E quel regista che si fece trovare inrosso nel suo studio romano? Non ho mai rivelato il nome. È morto da un pezzo. È. Stava girando C’era Una Volta in America con Robert De Niro e io andai nel suo ufficio all’Eur con il mio book per chiedergli una particina. Lui sfogliò le foto, poi sparì in un’altra stanza e mi chiamò. Io andai e me lo trovai nud0, tutto peloso, con la barba, questa pancia enorme. C’era un letto matrimoniale. Mi ...