Lory Del Santo rivela | “Ecco chi è il famosissimo regista che si è fatto trovare in perizoma rosso nel suo studio”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 10 marzo 2024) In un’intervista a cuore aperto sulle pagine de Il Corriere della SeraDelsi è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che potrebbero fare rumore nel corso delle prossime ore. Sulle pagine del noto quotidiano la showgirl di origini veronesi, fra i volti più iconici degli anni 80, grazie alla partecipazione in programmi come Drive In, ha raccontato di aver avuto un incontro dai risvolti inaspettati con uno dei registi italiani più conosciuti all’estero: Non ho maito il nome. È morto da un pezzo. È Sergio Leone. Stava girando C’era una volta in America con Robert De Niro e io andai nel suo ufficio all’Eur con il mio book per chiedergli una particina. Lui sfogliò le foto, poi sparì in un’altra stanza e mi chiamò. Andai e me lo trovai nudo, tutto peloso, con la barba, questa pancia enorme. C’era un letto matrimoniale. ...