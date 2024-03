Lorella Cuccarini | «Berlusconi mi disse che ero l’unica senza tette a essere entrata a Mediaset»

(Di domenica 10 marzo 2024)intervista dal Fatto quotidiano, a firma Alessandro Ferrucci.è esattamente: non cambia tra riflettore acceso e spento, tra palco e realtà, tra conosciuto e non conosciuto. Arriva con il suo bagaglio di sorrisi – (“mi accusano di ridere troppo”); le sue certezze (“la famiglia in primis”), i suoi confini professionali (“i ragazzi che mollano per il troppo stress? È la vita”); i suoi grazie (“a Pippo soprattutto”). Dopo Sanremo è in tournée con Aggiungi un posto a tavola che festeggia i 50 anni (“è il primo spettacolo della mia vita”). È considerata sexymai aver posato per un calendario,mai foto rubate… «(Ride) Io? Non ho mai ricoperto i classici canoni di bellezza». Antonio Ricci ...

Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: tra gli ospiti in studio l'ex allieva Mew: Gli allievi della scuola verrano divisi in tre squadre capitanate rispettivamente da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro . La ...

C'è posta per te stasera su Canale 5: anticipazioni, storie, i calciatori della Roma ospiti del 9 marzo: ... Sabrina Ferilli, Stefano De Martino, Raoul Bova, Luca Argentero, Matteo Berrettini Giorgia, Emanuel Lo, Il Volo, Alessandro Siani, Massimiliano Caiazzo e Lorella Cuccarini questa sera in studio ...

Svelati i giudici del Serale di Amici 23: sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi: Svelati i giudici del Serale di Amici 23: sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi: Davidemaggio.it ha svelato i nomi dei tre giudici del Serale di Amici 23: saranno ancora una volta Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi ...

