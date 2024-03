Longhi | «Bologna-Inter | azione da calcio innovativo Un plauso»

(Di domenica 10 marzo 2024) Brunoelogia con bellissime parole l’che porta al (decisivo) gol dello 0-1 di. Con tanto dia Simone Inzaghi.– Su Twitter, Brunoelargisce elogi dopo: “In una difesa imbattuta in 18 partite su 28, il braccetto di sinistra (Bastoni) disegna il cross pennellato sul quale si avventa il braccetto di destra (Bisseck) che fa gol. Questo è ildi cui Inzaghi deve andare fiero e che merita ildei veri appassionati di questo sport“.-News - Ultime notizie emercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Bologna, Sartori alla ricerca di nuovi talenti: missione in Belgio per Mukau: La filosofia di Giovanni Sartori non cambia, che sia Champions League o una lotta per la salvezza: cercare i profili migliori in giro per l`Europa a costi contenuti..calciomercato

Un secolo ad arte. Festa per Mina Gregori: la grande storica amica di Caravaggio: Compie 100 anni una delle più insigni studiose del Rinascimento e del Merisi. Erede di Roberto Longhi, insegnante, ricercatrice e organizzatrice di mostre.lanazione

B.Galli: "Thiago Motta fa giocare bene il Bologna e ne rappresenta una chiave vincente": Il presidente dell'Assoagenti Beppe Galli ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per la rubrica 'La voce dell'agente' in cui ha commentato la straordinaria stagione del ...tuttojuve