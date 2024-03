Lombardia flagellata dal maltempo | a Brescia ponteggio crolla sul Foro romano Sulla Statale 36 auto bloccata nel sottopasso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) La violenta ondata diche nelle ultime ore ha colpito la, ha provocato danni e oltre 150 richieste di intervento, principalmente per strade allagate e alberi pericolanti o caduticarreggiata. I vigili del fuoco sono impegnati fin dalla notte per fronteggiare la situazione emergenziale. Lissone,nelLungo la36, nel comune di Lissone, dove è stata recuperata una vettura da unallagato. Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvonomamente. Al momento, le province lombarde più colpite sono, Milano, Cremona e Mantova, dove si concentra la maggior parte degli interventi dei vigili del fuoco. “Grazie all'efficace coordinamento e alla ...