L’omaggio alla memoria a rischio gaffe

(Di domenica 10 marzo 2024) Si corre e si lotta per gli Oscar, ma c’è anche un’altra battaglia sotto traccia, combattuta tra eredi e agenti per portare il “caro estinto“ nel segmento Inm che a metà della notte delle stelle omaggia i trapassati di Hollywood nell’anno appena concluso. Lo spazio è ristretto, i nomi tanti e le omissioni possibili con la matematica certezza di provocare controversie. Come quando nel 2010 fu snobbata Farrah Fawcett, o, l’anno scorso, Paul Sorvino di Questi bravi ragazzi, con grande dispiacere della figlia Mira. Quest’anno il red carpet dtomba spetta di diritto a Robbie Robertson (foto), morto in agosto, autore della colonna sonora di Killers of the Flower Moon di Scorsese, per la quale è candidato; se dovesse vincere, sarebbe il primo premiato postumo agli Oscar. Chi verrà onorato quest’anno è ancora coperto da segreto. Potrebbe toccare a ...