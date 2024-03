Lo struggente “Bon Voyage” dell’eutanasia ha aperto la sezione Visti da Vicino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 10 marzo 2024) Bergamo. Inizia subito come meglio non avrebbe potuto “da”, la competizione di Bergamo Film Meeting dedicata ai documentari. Sabato 9 marzo, insieme al debutto della Sala dell’Orologio (una nuova sala di proiezione all’interno del Palazzo della Libertà, nata anche grazie all’impegno di Lab80), il concorso ha presentato come primo film in programma “Bon”, un documentarioe lucido allo stesso tempo diretto dalla francese Karine Birgé, che dalla sua terra si sposta in Belgio dove forma un “teatro di oggetti”. La messa in scena di una “seconda vita”, come quella desiderata dalla nonna della regista che, nell’estate 2018, a 103 anni (quasi sorda e cieca e non in grado di muoversi autonomamente), sceglie di lasciare la Francia per andare a morire in Belgio. Come risposta ad una vita che “non è ...