Lo Spezia vince e sorpassa per ora il Picchio

(Di domenica 10 marzo 2024) Pessime notizie dagli altri campi. In questa concitata corsa salvezza l’Ascoli, oltre a dover affrontare i propri diretti avversari di giornata, sarà costretto a seguire con una certa costanza anche ciò che si svilupperà sugli altri campi. In particolar modo rivolgendo l’occhio su ciò che riguarda quella ristretta cerchia di pretendenti che in classifica sembrano restare ancora a portata. Nelle gare andate in scena ieri pomeriggio purtroppo ilha dovuto assistere al successo ottenuto dallocontro il Südtirol (2-1) che ha permesso ai liguri di fare un bel balzo in avanti. Grazie ai tre punti conquistati infatti gli uomini di D’Angelo sono riusciti salire a quota 30 punti scavalcando in un colpo solo sia Ascoli (28) che Ternana (29). Decisiva la doppietta realizzata da un giocatore prezioso per la categoria come Verde. Suo il vantaggio ...