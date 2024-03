Lo show dei record | Makari 3 o Un’estate perfetta? La tv del 10 marzo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 10 marzo 2024) Per la prima serata in tv, domenica 10su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “3”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La Segreta Alchimia”: Piccionello ha vinto un soggiorno alla Segreta Alchimia, un bellissimo centro termale e decide di andarci insieme a Saverio, che è depresso. Lamanna vorrebbe tirarsi indietro, ma alla fine accetta l’offerta dell’amico, che è preoccupato per lui e vuole aiutarlo. Ma all’improvviso una tragedia… Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. L’episodio sarà intitolato “Il passato è prologo”: Bobby e la sua squadra corrono in soccorso quando un pozzo petrolifero abbandonato erutta e provoca un’enorme voragine nel centro di Los Angeles. Athena indaga su un caso irrisolto di 30 anni prima… Sul nove alle 19:30 ci sarà “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio con Luciana ...