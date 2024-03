Lo Show dei Record | anticipazioni 10 marzo | puntata tra numeri acquatici | al trapezio e sbandieratori

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 10 marzo 2024) Lodei10: questa sera ci aspetta alle 21:25 su Canale 5 la 6°della 10° edizione della sorprendente trasmissione di Gerry Scotti…Pronti ai nuovi? Lodei10: le esibizioni Incredibile, un simpatico ragazzo di 22 anni di Singapore, Daryl Tan Hong An, si cimenterà coi cubi di Rubik…sott’acqua! Può già vantare 12 Guinness dei Primati Mondiali per velocità nel risolverli (c’è anche un nome apposta per la specialità: “speedcubing”, quindi lui è uno “speedcuber”)! Il suo nome è pure su un sito ad hoc (sì, esiste! Quello della World Cub Association)! Poi ci saranno le Luna Girls, due trapeziste che hanno preso il loro nome d’arte da un cartone ...