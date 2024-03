(Di domenica 10 marzo 2024)peraldi Los Angeles: la pop star 65enne si rivolta a un fan,ndolo per il fatto di non essere in piedi come tutti gli altri. Quando si è avvicinata, si è accorta che eraha chiesto scusa. Video X L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lo scivolone di Madonna al concerto: rimprovera una persona che sta seduta, ma è sulla sedia a rotelle: Lo scivolone di Madonna al concerto: rimprovera una persona che sta seduta, ma è sulla sedia a rotelle: scivolone per Madonna al concerto di Los Angeles: la pop star 65enne si rivolta a un fan, rimproverandolo per il fatto di non essere in piedi come tutti gli altri. Quando si è avvicinata, si è accorta ...