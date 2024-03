Lo schiaffo di Viktor Orban a Joe Biden | un caso negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Donald Trump ha elogiato il premier ungheresementre lo ha ospitato a Mar-a-Lago venerdì sera. E, inutile dirlo ha elogiato trump. Alla faccia di Joe. "Non c'è nessuno che sia migliore, più intelligente o un leader migliore di. È fantastico", ha detto l'ex presidente Usa alla folla riunita per un concerto nella località della Florida, come mostrano in una serie di video pubblicati sull'account Instagram di. Trump - riporta la Cnn - ha aggiunto che il leader europeo è "una figura non controversa perché ha detto: 'Questo è il modo in cui andrà', e basta, giusto? È il capo e... è un grande leader, un leader fantastico. In Europa e nel mondo lo rispettano". E ha definito la sua visita "un onore". Da parte sua ...