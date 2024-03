Lo “scherzetto” del governo con il passaggio di PagoPA anche a Poste

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di domenica 10 marzo 2024) Per alcuni giorni è stato un tema rimasto sottotraccia a causa del linguaggio burocratico-legislativo che (sempre) viene utilizzato quando viene scritto un decreto legge. Oggi, però, la decisione delitaliano di procedere con ildelle quote didal Ministero dell’Economia al tandem Poligrafico dello Stato eItaliane è palese e sta provocando preoccupazioni e malumori. Secondo quanto indicato all’articolo 20 del decreto PNRR, entrato in vigore lo scorso 2 marzo, il 51% delle quote andrà nelle mani dell’Istituto Poligrafico (sotto il controllo pubblico), mentre il restante 49% andrà a(che è un ibrido tra pubblico e privato)., tutti i problemi del) aLa piattaforma per ...