Llorente al 94? e Svilar salvano De Rossi | Fiorentina-Roma 2-2

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo 2024 – Laagguanta un pari in extremis al Franchi contro la: a segnare per ultimo il giallorossoal 94? dopo una grande partita della, in vantaggio per 2-1 per tutto il secondo tempo e con un rigore fallito da Biraghi grazie a. Il match Subitoin avanti con Paredes che dalla distanza manda un cross millimetrico sui piedi di El Shaarawy, palla fuori. Al quinto minuto è Lukaku ad accelerare e tirare un rasoterra a destra, Terracciano para. Due minuti dopo si fa vedere lacon Ranieri e stavolta èa tutelare lo 0-0.All’8? ci prova Bonaventura ed è sempre il portiere giallorosso a sventare il tentativo. Dybala al 17? manda un tiro flebile in direzione della ...