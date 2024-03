Liverpool Manchester City | pari ad Anfield | sorride l’Arsenal

(Di domenica 10 marzo 2024): si è giocato il big match di Premier League adRoad, finito con un punto a testa Finisce intà il big match della Premier League traadRoad. Ilpassa in vantaggio nel primo tempo con John Stones, con uno schema su corner: assist magico del solito De Bruyne che mette il compagno a due passi dalla porta e gol. Nei primi 45? ilsi vede annullare un gol a Nunez per offside. Nella ripresa i Reds pareggiano dal dischetto: errore su retropassaggio di Ake da matita rossa e contatto Ederson Nunez. L’arbitro indica il dischetto e Mac Allister supera il portiere brasiliano, che poi lascia il campo per i postumi ...

Diretta Liverpool - Manchester City 1 - 1: show tra Klopp e Guardiola LIVE: La domenica della 28ª giornata di Premier League si chiude con il pareggio tra Liverpool e Manchester City . Partita bellissima e ad alti ritmi, decisa dal gol iniziale di Stones e dalla risposta su rigore di Mac Allister . Segui la sfida in diretta ...

L'ultima invenzione di Guardiola: l'angolo basso che ha beffato Klopp: LIVERPOOL (Inghilterra) - I dettagli fanno la differenza . Il Manchester City trova il gol del vantaggio a Anfield studiando l'assetto difensivo del Liverpool. La squadra di Guardiola ha visto e ...

Mac Allister risponde a Stones, l'ultimo Klopp-Guardiola termina 1-1. Il Liverpool resta a +1 sul Manchester City: Mac Allister risponde a Stones, l'ultimo Klopp-Guardiola termina 1-1. Il Liverpool resta a +1 sul Manchester City: PREMIER LEAGUE - Termina in pareggio lo scontro tra titani. Il Liverpool con un gran secondo tempo riprende il Manchester City, passato in vantaggio con Stones.

Liverpool-Manchester City: dove vederla in Tv e probabili formazioni: Liverpool-Manchester City: dove vederla in Tv e probabili formazioni: In Premier League, domenica 10 marzo c’è la partita, il big match: Liverpool-Manchester City. Alle ore 16:45 ad Anfield si affronteranno le squadre più forti, la prima contro la seconda. Liverpool e ...

Liverpool-Manchester City, il risultato in diretta live della partita: Liverpool-Manchester City, il risultato in diretta live della partita: Ultima sfida in Premier League per Klopp e Guardiola: Liverpool e Manchester City si giocano un pezzo del titolo finale. Ospiti in vantaggio grazie al gol di Stones dopo 23 minuti. La diretta su Sky S ...