Liverpool Klopp | «Partita sensazionale | ma ci manca un rigore»

(Di domenica 10 marzo 2024) Le parole di Jurgen, tecnico del, dopo il pareggio dei Reds nello scontro diretto con il Manchester City Ildi Jurgenpareggia al termine di un match spettacolare con il Manchester City e recrimina per unnon concesso nel finale di. Di seguito le parole del tecnico tedesco alla BBC.– «. I primi 10 minuti eravamo un po’ frettolosi e il Manchester City era sempre lì. Il secondo tempo è stato sicuramente il migliore che abbiamo mai giocato contro il Manchester City. Hanno colpito il palo, ovviamente, ma avremmo dovuto segnare due o tre gol.di calcio eccezionale. Per me, oggi abbiamo dimostrato per la prima volta al 100% che ...

