LIVE – Virtus Bologna-Olimpia Milano 55-41 | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilindi, sfida valida come 22^ giornata dellaA1di. Big match di giornata che vede di fronte le due super potenze della pallacanestro italiana, appaiate a quota 30 punti, con i meneghini avanti. Le Vu Nere, infatti, sono reduci da due sconfitte di fila in campionato, contro Reggio Emilia e Sassari, e sono state raggiunte nell’ultimo turno dall’, che ha battuto nettamente Varese. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 10 marzo sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR ...

Risultati calcio live, domenica 10 marzo 2024 - Calciomagazine: ...00 ITALIA SERIE D - GIRONE I Gioiese - San Luca 14:30 Trapani - Reggio Calabria 14:30 Vibonese - Sancataldese 14:30 Akragas - Locri 1909 15:00 Castrovillari - Igea Virtus 15:00 Licata - Siracusa 15:...

Trapani - Reggio Calabria: diretta live e risultato in tempo reale: Da una parte, la capolista Trapani ancora imbattuta e reduce dal terzo pareggio stagionale ottenuto con l'Igea Virtus (0 - 0). Dall'altro lato, invece, la nuova Reggina che viene dal netto successo ...

LBA - Virtus Bologna vs Olimpia Milano 3° quarto 23': LBA - Virtus Bologna vs Olimpia Milano 3° quarto 23': Alla Segafredo Arena di Bologna va in scena l'ennesimo capitolo della saga che ha scritto la recente storia del basket italiano: Virtus Bologna contro Olimpia Milano. La formazione felsinea allenata ...

