LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 24-19 | Serie A basket 2024 in DIRETTA | reazione meneghina sul finire di primo quarto | ma le V-nere controllano

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia il secondo! La tripla dall’angolo del giocatore americano non va a bersaglio: dopo 10? laè avanti 24-19 sull’! 24-19 Jordan Mickey appoggia per il +5 in favore della Segafredo! 22-19 Nikola Mirotic arma il braccio da lontanissimo: tripla e -3! 22-16 2/2 per Jordan Mickey a cronometro fermo: ancora +6 per la! 20-16 TRIPLA DI DEVON HALL DA LONTANISSIMO: -4. 20-13 Un solo libero segnato da Bryant Dunston. 19-13 Bomba di Alessandro Pajola: latorna a due possessi pieni di vantaggio! 16-13 1/2 per Johannes Voigtmann dalla lunetta! 16-12 Taglio di Johannes Voigtmann: ...

Risultati calcio live, domenica 10 marzo 2024 - Calciomagazine: ...00 ITALIA SERIE D - GIRONE I Gioiese - San Luca 14:30 Trapani - Reggio Calabria 14:30 Vibonese - Sancataldese 14:30 Akragas - Locri 1909 15:00 Castrovillari - Igea Virtus 15:00 Licata - Siracusa 15:...

Trapani - Reggio Calabria: diretta live e risultato in tempo reale: Da una parte, la capolista Trapani ancora imbattuta e reduce dal terzo pareggio stagionale ottenuto con l'Igea Virtus (0 - 0). Dall'altro lato, invece, la nuova Reggina che viene dal netto successo ...

LBA - Virtus Bologna vs Olimpia Milano, diretta 2Q: LBA - Virtus Bologna vs Olimpia Milano, diretta 2Q: Alla Segafredo Arena di Bologna va in scena l'ennesimo capitolo della saga che ha scritto la recente storia del basket italiano: Virtus Bologna contro Olimpia Milano. La formazione ...

Terza Categoria, i risultati: la Virtus sbanca Paganico, al comando c’è il San Quirico: Terza Categoria, i risultati: la Virtus sbanca Paganico, al comando c’è il San Quirico: ATLETICO GROSSETO: Tarantino, Urru, Bangaura, Caramia, Hoxha, Korreshi, Soua, Trinchini, Chiodi, Borracelli, Smajli. A disposizione: El Maizi, Idrissi, Marocco ...