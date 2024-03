LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | superato il GPM | sei uomini in fuga

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.05 14.00 Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) transita per primo sul GPM di Montedinove avanti al compagno di squadra Damiano Caruso. 13.57 In archivio la prima ora di corsa, percorsi 41,4 km. 13.54 Anche la classifica GPM è ormai già delineata, con Jonas Vingegaard primo con 30 punti. 13.51 Il sestetto di testa è arrivato al GPM di giornata, quello di Mondodinove (3,9 km al 5,5%). 13.48 Ora il vantaggio dei primi sei sale fino a 1’55”. 13.45 Percorsi poco più di 30 chilometri dall’inizio della corsa. 13.42 Il gruppo mantiene sempre un ritardo di 1’30” dai sei battistrada. 13.39 Questa la composizione ...

Mentre aspettiamo il via alla diretta Tirreno Adriatico 2024 per la settima e ultima tappa a San Benedetto del Tronto, che dovrebbe essere un festival per velocisti, possiamo già sostanzialmente ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan per il bis a San Benedetto del Tronto: LIVE Tirreno-Adriatico 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan per il bis a San Benedetto del Tronto: Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2024, con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto. Frazione disegnata per i velocisti rimasti ...

Tirreno-Adriatico, la lezione del despota Vingegaard: Tirreno-Adriatico, la lezione del despota Vingegaard: Carapaz e Leknessund hanno iniziato in vantaggio l’erta finale ma il nucleo dei migliori li ha acciuffati a 6,5 chilometri dall’arrivo. Poi è cominciato lo show di Vingegaard, ripreso una prima volta ...