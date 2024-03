LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan per ridare morale all’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLABuongiorno a tutti e benvenuti alladella settima e ultimadella, con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto. Frazione disegnata per i velocisti rimasti in gruppo, con(Lidl-Trek) che proverà a conquistare la seconda vittoria in questa edizione della Corsa dei Due Mari. Frazione suddivisa in due parti. Nei primi 67 chilometri si registra un disllo di circa 1000 metri con un percorso abbastanza mosso e anche l’ultimo GPM della settimana, quello di Montedinove: sono 3,9 chilometri con una pendenza media del 5,5%. Poi ...