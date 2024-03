LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia la corsa | tanti scatti

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.05 13.19 Anche Lorenzo Milesi (Movistar Team) prova a riportarsi sugli attaccanti, gruppo di sei uomini. 13.16 Però il gruppo rimane ancora vicino, a una ventina di secondi. 13.14 Anche Caruso e Steinhauser si riportano sul terzetto in testa. Ci prova anche Luke Rowe (Ineos-Grenadiers), che vuole provare a farsi un regalo di compleanno: sono 34 per lui. 13.12 De Marchi e Tiberi si riportano su Healy: terzetto in testa. Per loro una trentina di secondi di vantaggio, da cui provano ad uscire anche Georg Steinhauser (EF Education-Easypost) e Damiano Caruso (Bahrain-Victorious). 13.09 Ora perà Healy, ...

DIRETTA Tirreno ADRIATICO 2024/ Video streaming Rai: le parole di Jonas Vingegaard (oggi 10 marzo): Mentre aspettiamo il via alla diretta Tirreno Adriatico 2024 per la settima e ultima tappa a San Benedetto del Tronto, che dovrebbe essere un festival per velocisti, possiamo già sostanzialmente ...ilsussidiario

LIVE Tirreno-Adriatico 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan per il bis a San Benedetto del Tronto: Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2024, con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto. Frazione disegnata per i velocisti rimasti ...oasport

Tirreno-Adriatico, la lezione del despota Vingegaard: Carapaz e Leknessund hanno iniziato in vantaggio l’erta finale ma il nucleo dei migliori li ha acciuffati a 6,5 chilometri dall’arrivo. Poi è cominciato lo show di Vingegaard, ripreso una prima volta ...tuttosport