LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | fuga a sei uomini | ci sono Tiberi | Caruso e De Marchi

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.05 13.39 Questa la composizione del gruppo di testa: Antonio, Damiano(Bahrain-Victorious) Ben Healy, Georg Steinhauser (EF Education-Easypost), Luke Rowe (Ineos-Grenadiers) ed Alessandro De(Jayco-AlUla). 13.36 Ovviamente non ciche fanno paura in ambito classifica generale, il miglior piazzato è proprio Antonioa 7’38” da Vingegaard. 13.33 Sale a 1’25” il vantaggio dei primi sei, ciAlpecin-Deceuninck e Lidl-Trek a tirare il gruppo ...

DIRETTA Tirreno ADRIATICO 2024/ Video streaming Rai: le parole di Jonas Vingegaard (oggi 10 marzo): Mentre aspettiamo il via alla diretta Tirreno Adriatico 2024 per la settima e ultima tappa a San Benedetto del Tronto, che dovrebbe essere un festival per velocisti, possiamo già sostanzialmente ...ilsussidiario

LIVE Tirreno-Adriatico 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan per il bis a San Benedetto del Tronto: Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2024, con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto. Frazione disegnata per i velocisti rimasti ...oasport

Tirreno-Adriatico, la lezione del despota Vingegaard: Carapaz e Leknessund hanno iniziato in vantaggio l’erta finale ma il nucleo dei migliori li ha acciuffati a 6,5 chilometri dall’arrivo. Poi è cominciato lo show di Vingegaard, ripreso una prima volta ...tuttosport