LIVE – Sprint maschile Soldier Hollow 2024 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Ile latestuale delladi, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di. Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Patrick Braunhofer sono in grande fiducia dopo il bel secondo posto ottenuto nella staffetta. Insieme a loro proverà a rendersi protagonista anche Elia Zeni. Sulla neve dello Utah ci sarà da combattere in particolare contro i norvegesi Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe, Johannes Dale-Skjevdal, Vetle Sjaastad Christiansen, Endre Stroemsheim e Sturla Holm Laegreid. Non vogliono essere da meno gli svedesi Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, i tedeschi Philipp Nawrath, Johannes Kuehn, Benedikt Doll e Justus ...