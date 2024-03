LIVE Speed skating | Mondiali allround 2024 in DIRETTA | iniziati i 1500 metri femminili con Francesca Lollobrigida

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 92 centesimi di vantaggio per Yang a metà gara. 13.31 McCluskey balza al comando con un vantaggio di 0.41 su Lovas, seconda Aydova a 32 centesimi dalla canadese. Adesso pronte la belga Tas e la cinese Yang. 13.29 Sia McCluskey che Aydova sono avanti di 8 decimi di Lovas dopo i primi 700. 13.27 Grande gara per Lovas, prima provvisoriamente con il tempo di 1:58.73. Bene anche Haugen, seconda a 0.84 dalla connazionale. Pronte sul ghiaccio la kazaka Aydova e la canadese McCluskey. 13.26 Un secondo di vantaggio per Lovas sulla polacca a metà gara. 13.24 Finisce forte la polacca Czyszczon che si mette in testa con il tempo di 1:59.88, seconda Hardi a 52 centesimi da Czyszczon. Ora duello norvegese tra Haugen e Lovas. 13.23 Lotta serrata tra Hardi e Czyszczon dopo 700 ...