LIVE – Slalom femminile Are 2024 | prima e seconda manche in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Ile latestuale dellodi Are, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia si affida a Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Vera Tschurtschentaller, Lucrezia Lorenzi e Federica Brignone, reduce dalla vittoria ottenuta in gigante. La grande attesa è tutta per la statunitense Mikaela Shiffrin, che si ripresenta al cancelletto di partenza dopo l’infortunio che l’ha frenata nelle ultime settimane. Le altre candidate ad un posizionamento sul podio sono, tra le altre, le padrone di casa svedesi Sara Hector e Anna Swenn Larsson, le croate Zrinka Ljutic e Leona Popovic, le svizzere Michelle Gisin e Camille Rast, la tedesca Lena Duerr, le austriache Katharina Liensberger e Katharina Truppe, l’altra americana Paula Moltzan e la canadese Ali ...