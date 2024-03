LIVE Sci di fondo | 50 km Oslo 2024 in DIRETTA | un Klaebo superiore chiude il cerchio e riapre la Coppa! Eroico 7° Pellegrino

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:47 Pazzesca, ribadiamo, la gara di. Ormai, viene difficile definirlo sprinter, seppur detenga il primato di sprint vinte in tecnica libera. Difficile definire sprinter uno che fa 7° in una 50 chilometri,ndo la seconda di seguito nei primi 10. 12:45 CLASSIFICA 50km di: 1. Johannes HoesflotNOR 1:06:50?3 2. Martin Loewstroem Nyenget NOR +0?4 3. Paal Golberg NOR +1?1 4. Harald Oestberg Amundsen NOR +1?6 5. Didrik Toenseth NOR +2?5 6. Jens Burman SWE +4?87. FedericoITA +6?0 8. Mattis Stenshagen NOR +6?7 9. Iivo Niskanen FIN +13?4 10. William Poromaa SWE +28?318. Paolo Ventura ITA +1’33”24. Giandomenico Salvadori ITA +1’59”30. Simone Daprà ITA +2’45”31. Dietmar Noeckler ITA +2’46” 12:43 ...

