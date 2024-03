LIVE Sci di fondo | 50 km Oslo 2024 in DIRETTA | restano in dieci a meno di 5 km | ci prova Pellegrino!

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:28 Si giocheranno la vittoria: Burman, Amundsen, Klaebo, Golberg, Nyenget, Poromaa, Stenshagen,, Niskanen e Toenseth. 12:27 Lotta con tutto quello che ha, sono rimasti ormai in 10 nel gruppo di testa! A breve li andiamo ad elencare. 12:25 Ancora una volta è Klaebo che guadagna punti su Amundsen. Altre 4 lunghezze guadagnate, nuovo distacco di -217 punti. 12:24 A breve ultimo bonus point, molto importante per la Coppa del Mondo. 12:23 Al 44° chilometri, si stacca Paolo Ventura. Grandissima gara, comunque finirà, per l’azzurro! 12:22 Ancora davanti a fare l’andatura Niskanen. Alla grandecoperto. 12:21 Klaebo si guarda attorno, sull’ennesima accelerata di Niskanen, come per dire: “compagni, mi aiutate oppure no?”. 12:21 Si ...

