LIVE Sci di fondo | 50 km Oslo 2024 in DIRETTA | restano in 20 | Klaebo guadagna punti su Amundsen Bene Pellegrino e Ventura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:24 Attenzione! Si alza ancora il ritmo. Gruppo ulteriormente sfilacciato da Nyenget.a contatto, molto. 11:22 Va in archivio il 3° bonus point. Stesso epilogo dei precedenti:primo,secondo. Il distacco del fuoriclasse èdi 227. 11.20 Hanno perso terreno Nockler, Salvadori e Daprà sull’azione del finnico che ha “sfilacciato” il gruppo. PROBLEMI PER ANDREW MUSGRAVE. Bastone rotto per lui, che era indicato come uno dei possibili “anti-Norvegia”. 11:18 Ha fatto male l’azione di Niskanen, il gruppo si è decisamente allungato. C’è, così come. 11:15 Alza il ritmo ...