LIVE Sci di fondo | 50 km Oslo 2024 in DIRETTA | Klaebo rosicchia 3 punti ad Amundsen Tutti gli azzurri all’interno del gruppo

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:42 Intanto, ricordiamo che ci saranno ben 6 bonus point lungo il tracciato. Il primo è già andato in archivio, conche hanno addirittura sprintato per i 15, che sono andati al campione mondiale e olimpico in carica. 10:40 Attenzione anche alla “coppia UK” Musgrave-Maloney Westgaard, che potrebbero anche collaborare con chi tra i norvegesi vorrà mettere giù gara dura oppure, chissà, metterla giù loro stessi. Una vittoria qua fa gola a! 10:37 Tutto tranquillo nel 1° giro. Atleti passati al 3° chilometro. Iivo Niskanen ha l’occasione di tirare una stoccata alla Norvegia a casa sua. Ricordiamo che il Paese scandinavo ha perso 3 gare in stagione allo maschile, due al Tour de Ski con metà squadra ...