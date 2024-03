LIVE Sci di fondo | 50 km Oslo 2024 in DIRETTA | due azzurri nel gruppo di testa dopo 40 km Klaebo guadagna punti su Amundsen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:11 In difficoltà, in coda al, Paal Golberg insieme a William Poromaa, oro e bronzo mondiale in carica. 12:08dial 38.2! Meno di 12 km alla conclusione, la tensione sale. 12:06 Chiude ildiuno splendido Paolo Ventura. Addirittura c’è Pellegrino a tirare in questo momento. 12:03 Ancoradavanti adnel 5° bonus point di giornata. Sono quindi 15 irecuperati dal fuoriclasse di Trondheim, si porta a -221 in classifica di Coppa del Mondo. 12:00 Siamo entrati negli ultimi 15 km di questa intensa 50, gli atleti passano al 35.4! Al 36.2 ci sarà il 5° bonus point. 11:56 Intanto, Salvadori, Roethe, Ree (giovane norvegese) e ...