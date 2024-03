LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | l’ultima tappa può riscrivere la generale | si parte alle 12 05

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICADELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO D12.55 11.53 Iniziano in questo momento le salite più dure, quelle che potrebbero fare la differenza dopo la fatica messa nelle gambe dei corridori. Prima la Cote de Peille (6,5 km al 6,9%), poi la rampa del Col d’Eze con punte al 13%, sulla quale saranno assegnati secondi d’abbuono. 11.50 Si inizia praticamente subito a salire con la Cote de Levens (6,1 km al 4,9%), seguita a stretto giro dalla Côte de Châteauneuf (5,4 km al 4,6%) e dalla Côte de Berre-les-Alpes (6,3 km al 6%). A questo punto lunga discesa che terminerà a meno di cinquanta chilometri ...

PSG – Reims: cronaca diretta LIVE e risultato in tempo reale: La partita PSG - Reims di Domenica 10 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 25° giornata di Ligue 1 ...calciomagazine

LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: tante salite e pendenze impegnative: Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i nella DIRETTA LIVE dell’ottava e ultima tappa della Parigi-Nizza 2024. Partenza e arrivo nella città della Costa Azzurra, in mezzo pochi chilometri ...oasport

LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Vlasov in fuga, nessuno chiude a 1 km dall’arrivo: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Parigi-NIZZA Niente, tatticismo tra i 5 corrodori inseguitori. Va a v ...oasport