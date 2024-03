LIVE Paolini-Kalinskaya | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | azzurra a breve in campo | sarà un’altra battaglia dopo la finale di Dubai?

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-STRUFF (3° match dalle 19:00) 20:53 Piace l’, e può farci sognare! Quest’oggidurissima. Agli Australian Open la russa si era imposta per 6-4, 6-2. Al’ha tirato fuori una prestazione di puro cuore, ribellandosi più volte alla sconfitta e imponendosi per 7-5 al terzo. Vedremo se quest’oggi l’in grado di far pesare il suo status, ormai, di top player! Non che la russa non lo sia, dato che è 25 del mondo e ha vinto 15 delle ultime 20 partite. 20:45 Molto acclamata anche dal pubblico che prima non la conosceva, e che apprezza una lottatrice di razza,gioca questo torneo da n.14 del mondo. ...

LIVE Termoli-Samb 1-1. Martiniello pareggia i conti appena entrato: LIVE Termoli-Samb 1-1. Martiniello pareggia i conti appena entrato: Così in campo i rossoblu di Alessandrini: Coco 03, Pagliari 04, Sirri, Pezzola, Zoboletti 05, Bontà, Mbaye 04, Paolini, Fabbrini, Senigagliesi, Tomassini ...