LIVE Musetti-Shapovalov | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.50ha esordito adcon una convincente vittoria ai danni di Botic Van De Zandschulp. Il canadese ha avuto la meglio del canadese con lo score di 6-1, 6-4 in un’ora e diciassette. 23.47 Persi tratta dell’esordio in questo torneo dopo aver avuto un bye al primo turno in qualità di testa di serie numero 26. 23.44 Trasarà quindi il momento della sfida tra Lorenzoe Denis. Sarà una partita tra due grandi talenti che stanno affrontando un momento complicato delle proprie carriere. 23.41 Luca Nardi batte Zhizhen Zhang con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 ed accede al terzo turno del Master 1000 di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Il secondo set è stato giocato, a nostro parere, in modo positivo dal carrarino. Il numero 26 del mondo è stato infatti dietro tutto il parziale, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE amara, dopo le enormi soddisfazioni degli ultimi giorni per l’Italtennis. Un saluto sportivo a tutti gli amici di OA ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Zhizhen Zhang, dopo aver perso il primo set per 6-3, ha vinto il secondo con il medesimo punteggio nella partita contro Luca Nardi. Ricordiamo che al ... (oasport)

Sonego, Nardi, Fognini, Musetti: è l'Italian Indian Wells, orari e diretta: Cinque i tennisti azzurri attesi in campo per la quarta giornata del torneo californiano. In palio il terzo turno del primo Masters 1000 del 2024 ...tuttosport

LIVE Musetti-Shapovalov, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: sfida tra talenti in difficoltà: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata (o buonanotte) a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno tra Lorenzo Musetti e il canadese Denis Sh ...oasport

ATP Indian Wells, il programma di oggi: sette azzurri in campo: Sarà un super giovedì al Masters 1000 di Indian Wells, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sette azzurri oggi in campo: tre uomini (Sonego, Cobolli e Fognini) e quattro donne (Errani, ...sport.sky