LIVE Musetti-Shapovalov 6-4 | 2-6 | 1-2 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | il canadese porta il match al terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio ad uscire e dritto in contropiede vincente. 15-0 Ace, il secondo di questo set. Bravissimo ila pizzicare la riga centrale. 2-2 Gioco: termina lunga la risposta a tutto braccio del nordamericano. Seconda A-40 Ottima prima ad uscire in slice cheun altro punto diretto all’italiano. 40-40 Termina di pochissimo largo il dritto a sventaglio di. Si rimane in questo quarto game. 40-30 Prima ad uscire vincente per l’azzurro. 30-30aggredisce fin dalla risposta e manovra bene con il dritto 30-15 Ilpizzica la riga mandando fuori tempo l’avversario. 30-0 Ottima prima dell’italiano su cui strappa il movimentosenza riuscire a ...