LIVE Musetti-Shapovalov 6-4 | 2-4 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Doppio fallo, il settimo della partita. 2-4 Break: il canadese torna avanti di un break. 30-40 Si ferma sul nastro il rovescio dell’azzurro che torna a concedere palla break. 30-30 Servizio molto carico per l’italiano, che ottiene un punto diretto. Seconda 15-30stecca con il rovescio. La palla si impenna e ricade poco dopo la linea di fondo campo. 15-15 Termina sia lungo che largo il rovescio di, che tira totalmente piatto. 0-15 Sassata in risposta del canadese, che segue a rete il dritto successivo e chiude con lo smash. 2-3 Gioco: servizio ad uscire e smash al volo vincente. Seconda 40-30 Termina in rete il dritto in uscita dal servizio del canadese. 40-15 Servizio vincente per ...