LIVE Musetti-Shapovalov 6-4 | 2-3 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Gioco: servizio ad uscire e smash al volo vincente. Seconda 40-30 Termina in rete il dritto in uscita dal servizio del canadese. 40-15 Servizio vincente perche non ha bisogno di giocare la volee. 30-15 Il canadese rimedia immediatamente con una prima vincente 15-15 Doppio fallo, il sesto della sua partita. 15-0 Buona demivolee di, che poi fa ottima guardia a rete. Rimpianti perche era arrivato bene sulla palla ma è stato imperfetto a gestire il recupero. 2-2 Gioco: la risposta di dritto del canadese si stampa sul nastro. 40-30 Brutto errore di, che dal centro del campo sparacchia con il dritto. Seconda 30-30 Termina in corridoio la risposta ...