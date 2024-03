LIVE Moto3 | GP Qatar 2024 in DIRETTA | Daniel Holgado favorito per il primo centro | Bertelle vuol stupire

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la domenica di Lusail in tv/streaming – La cronaca delle qualifiche diBuongiorno e bentrovati alladel GP delappuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Lusail assisteremo a una gara che si presenta molto convulsa. Come è ormai è noto, la minima cilindrata darà adito a confronti molto serrati tra i piloti, su un nastro d’asfalto che facilita indubbiamente l’effetto scia. Lo spagnolopartirà dalla pole-position e vorrà far valere la propria qualità ed esperienza in questa prima uscita. In sella alla GASGAS Tech3, l’iberico cercherà di far valere il proprio passo, ma chiaramente dovrà ...

