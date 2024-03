LIVE – Modena-Trento 0-1 | gara-2 quarti Playoff Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di domenica 10 marzo 2024) Latestualedi Valsa Group-Itas Trentino,-2 deidi finale deidimaschile. I canarini di Francesco Petrella, dopo la sconfitta incassata in trasferta, vanno a caccia del successo davanti al proprio pubblico per pareggiare la serie e tenere vivo il sogno. La squadra di Fabio Soli però, nonostante l’assenza del regista Riccardo Sbertoli causa infortunio, promette nuovamente battaglia e vuole fare un altro passo verso il passaggio del turno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 10 marzo al PalaSport G. Panini di. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...

