LIVE – Milano-Piacenza 1-2 25-22 | 20-25 | 21-25 | 11-16 | gara-2 quarti Playoff Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di domenica 10 marzo 2024) Latestualedi Allianz-Gas Sales Bluenergy-2 deidi finale deidimaschile. I meneghini di Roberto Piazza, dopo la vittoria al tie-break in trasferta, vanno a caccia del successo davanti al proprio pubblico per fare un altro passo verso il passaggio del turno. I biancorossi di Andrea Anastasi però non hanno alcuna intenzione di arrendersi facilmente e vogliono vincere per pareggiare la serie. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 10 marzo all’Allianz Cloud (Palalido) di. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...

Serie B, Bakery Piacenza forza tre! Sconfitta anche Sant'Antimo, 81 - 74: Precedente Volley - Milano - Gas Sales Piacenza, LIVE su Radio Sound dalle 19:00 Successivo Schianto all'alba lungo l'A21 a Castel San Giovanni, tre auto coinvolte e un ferito - FOTO

Il 19 marzo è il Pino Daniele Day: Ad intervallare il talk, ci saranno alcuni momenti live in versione unplugged con tre giovani ... Verdi" di Milano: Alessandra Tumolillo (Napoli), Greta Bragoni (Domodossola) e Rosita Brucoli (Bari). ...

Serie A, Virtus batte Milano 84-75 e ribalta la differenza canestri: 17 punti per Belinelli: Serie A, Virtus batte Milano 84-75 e ribalta la differenza canestri: 17 punti per Belinelli: Non c’è stata partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano nella riedizione del derby d’Italia del basket, nel 22° turno di Serie A. L’84-75 alla Segafredo Arena ribalta a favore delle V Nere la ...

La Virtus Bologna scatena una pioggia di triple, Olimpia Milano battuta 84-75: La Virtus Bologna scatena una pioggia di triple, Olimpia Milano battuta 84-75: BASKET, SERIE A - La Virtus Segafredo Bologna vince il big-match contro l'EA7 Emporio Armani Milano e la supera in classifica tornando al secondo posto. Decisivo il 17/34 dall'arco (50%). Le Vu Nere ...

LBA - Virtus Bologna vs Olimpia Milano 4° quarto 39' +8 Segafredo: LBA - Virtus Bologna vs Olimpia Milano 4° quarto 39' +8 Segafredo: Alla Segafredo Arena di Bologna va in scena l'ennesimo capitolo della saga che ha scritto la recente storia del basket italiano: Virtus Bologna contro Olimpia Milano. La formazione felsinea allenata ...