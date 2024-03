LIVE Fognini-Baez | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | chiude il bulgaro | tocca all’azzurro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:35 L’azzurro si gioca più di un ottavo di finale in un Masters 1000, in palio c’è una boccata di ossigeno puro. Vincendo oggi, tornerebbe nei primi 100 giocatori del mondo. Considerando che è ormai alle porte la stagione su terra, il ligure ha quantomai bisogno di migliorare la classifica per garantirsi l’ingresso nel tabellone principale del Roland Garros. 23:30 Dimitrov b. Muller 7-5, 6-2! A breve toccherà a. 22:45 Dimitrov vince il primo set su Muller per 7-5, dopodiché entrerà!! 21:45 Humbert b. Kypson 6-4 6-4. Manca solo Muller -Dimitrov prima dell’azzurro. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno del Masters 1000 di...