LIVE Fognini-Baez 0-1 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | iniziato il match! Azzurro per rientrare nei 100

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Lungo il rovescio in palleggio dell’argentino. 1-0 In rete il dritto del ligure. 40-15 Ottima risposta e inside in di dritto! 40-0 Servizio vincente. 30-0 Tenta l’uscita con il rovescio lungolineama è in rete. 15-0 Largo il rovescio del ligure. Sebastianal servizio. 23:42 I giocatori stanno palleggiando. Tra pochi minuti si parte. 23:40 C’è un precedente, vinto dall’argentino in due set sulla terra di Bastad nel 2022. 23:35 L’si gioca più di un ottavo di finale in un Masters 1000, in palio c’è una boccata di ossigeno puro. Vincendo oggi, tornerebbe nei primi 100 giocatori del mondo. Considerando che è ormai alle porte la stagione su terra, il ligure ha quantomai bisogno di migliorare la classifica per ...