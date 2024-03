LIVE Fiorentina-Roma 1-0 | la sblocca Ranieri di testa su assist di Gonzalez! Occasioni Mandragora e Belotti

Fiorentina - Roma 0 - 0 diretta, occasione per Lukaku e giallo per Mancini LIVE: Fiorentina e Roma si affrontano nel posticipo delle domenica sera valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A . Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per un piazzamento ...

Fiorentina Roma LIVE 0 - 0: inizia la partita: Fiorentina Roma, match valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fiorentina Roma, valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, ...

LIVE FV, FIORENTINA-ROMA 1-0: LA SBLOCCA RANIERI DI TESTA: LIVE FV, Fiorentina-ROMA 1-0: LA SBLOCCA RANIERI DI TESTA: 24' - Sul corner è Nico a colpire di testa ma con poca mira: palla alta sopra la traversa di Svilar. 24' - Belotti! Ancora Fiorentina vicina al gol con il ...

FIORENTINA-ROMA 1-0 LIVE: aggiornamenti e risultato in tempo reale: Fiorentina-ROMA 1-0 LIVE: aggiornamenti e risultato in tempo reale: Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Fiorentina - Roma LIVE su 10/03/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Fiorentina-Roma 1-0: Ranieri si muove bene in area e segna di testa sorprendendo Svilar: Fiorentina-Roma 1-0: Ranieri si muove bene in area e segna di testa sorprendendo Svilar: La ventottesima giornata di Serie A continua con Fiorentina-Roma che infiamma la domenica sera. Un testa a testa importante tra le due squadre che hanno messo la prossima Champions League nel mirino.