LIVE Fiorentina-Roma 0-0 | giallo per Mancini

(Di domenica 10 marzo 2024) Serata di sfide Champions. Dopo il primo confronto andato in scena tra Juve e Atalanta, il posticipo che alle 20.45 chiude la domenica della...

LIVE FV, FIORENTINA-ROMA 0-0: SUBITO RITMI ALTI AL FRANCHI: LIVE FV, Fiorentina-ROMA 0-0: SUBITO RITMI ALTI AL FRANCHI: 8' - Bel cross di Nico Gonzalez che non trova Bonaventura in area per un soffio. Ma la Fiorentina si è definitivamente svegliata. 7' - Fiorentina ad un passo ...

LIVE FV, FIORENTINA-ROMA 0-0: SI PARTE AL FRANCHI!: LIVE FV, Fiorentina-ROMA 0-0: SI PARTE AL FRANCHI!: Ma non è un buon inizio per la Fiorentina. 4' - Ha iniziato decisamente meglio la Roma che sta tenendo palla abbastanza costantemente. La Fiorentina si chiude dietro. 1' - Subito un'occasione per la ...

ROMA - De Rossi: "La Fiorentina è una squadra che ammiro": ROMA - De Rossi: "La Fiorentina è una squadra che ammiro": Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro la Fiorentina: "Quelli che stanno fuori avrebbero avuto molta voglia di giocare, sono giocator ...