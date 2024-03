LIVE Biathlon | Sprint maschile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA | tanti errori | Tarjei Bø con la grande chance

Leggi tutta la notizia su oasport

23:23 Sbaglia Wright sull'ultimo in piedi, sarà dietro a Jacquelin. 23:22 Jacquelin con duepotrebbe ancora essere buono da prime 6 posizioni. 23:21 Sbaglia anche Johannes Dale. DUEDI JACQUELIN IN PIEDI Sbaglia una volta Tommaso. Arriva Giacomel, serie a terra, con un gran tempo. Kuehn con lo zero appena davanti aBø in 5a posizione. 15:20 Lukas Hofer apre male, ed è stato lento sul primo colpo. Duein tutto e gara compromessa. Zero di Nawrath che si inserisce in terza posizione, dietro a Wright e Jacquelin. 23:18 Bene Hofer e Giacomel nel 1° giro. Pesantissimo zero diBø, che ...