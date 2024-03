LIVE Biathlon | Sprint maschile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA | quattro errori per Johannes Bø | due per Tarjei Attenzione a Giacomel!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA FEMMINILE DIDALLE 20.25 23:25 Sbaglia due volte a terra anche Ponsiluoma. Restano Laegreid, Soerum, Stroesheim alla Norvegia.Bø sbaglia gli ultimi due! 23:24Bø ne sbaglia altri due!! In totale sono 4 glia Jacquelin che resta in testa dopo due serie. 23:23 Sbaglia Wright sull’ultimo in piedi, sarà dietro a Jacquelin. 23:22 Jacquelin con duepotrebbe ancora essere buono da prime 6 posizioni. 23:21 Sbaglia ancheDale. DUEDI JACQUELIN IN PIEDI Sbaglia una volta Tommaso. Arriva, serie a terra, con un gran tempo. Kuehn con ...