LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Soldier Hollow in DIRETTA | Vittozzi beffata in volata | ma guadagna tanti punti su una disastrosa Tandrevold

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 18.50 17.32 Compliceabbiamo lasciato un attimo la gara delle altre italiane. Al traguardo ritroviamo un’ottima Samuela Comola, 21ma a 2’58” con il 19/20; 32ma Carrara (6), 35ma Trabucchi (2), ain Coppa del Mondo per due gare di fila; 45ma Hannah Auchentaller (3) e 49ma Rebecca Passler. 17.31 E’ ancora tostissima erimane davanti, ma oggi45e soprattutto inverte la tendenza, anche dal punto di vista mentale. La norvegese sembrava infallibile al poligono, oggi i 6 errori in piedi possono essere un tarlo nella testa per Canmore, dove ...

Rai Sport HD - Sci Alpino, Pallavolo Coppa Italia e Calcio Femminile - Domenica 18 Febbraio 2024: ...00 - RAIDUE HD: ( GUARDA LA DIRETTA ) Rubrica - RAI Sport Live (diretta) dallo studio SR5 - Roma ... Successivamente, alle ore 14:10 , si svolge la diretta dei Mondiali di biathlon sulla distanza dei 12,...

Rai Sport HD - Sci Alpino, Pallavolo Coppa Italia Femminile, Pallanuoto - Sabato 17 Febbraio 2024: Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live . In onda su Rai 2 ... Segue alle 13:45 la diretta della Staffetta 4x6 Km Femminile dei Mondiali di Biathlon a Nove Mesto, ...

LIVE Biathlon, inseguimento maschile Soldier Hollow in DIRETTA: occasione per Giacomel: LIVE Biathlon, inseguimento maschile Soldier Hollow in DIRETTA: occasione per Giacomel: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'inseguimento maschile da Soldier Hollow, gara che conclude la tappa americana di Coppa del Mond ...

LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Soldier Hollow in DIRETTA: Vittozzi con lo zero ribalta la gara al terzo poligono ed è seconda: LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Soldier Hollow in DIRETTA: Vittozzi con lo zero ribalta la gara al terzo poligono ed è seconda: 16.40 Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile di Soldier Hollow (Stati Uniti), gara valevole per l’ottava e penultima tappa della Coppa del ...

Biathlon: Cdm. Staffetta azzurra sul podio, Italia 2^ dietro la Norvegia: Biathlon: Cdm. Staffetta azzurra sul podio, Italia 2^ dietro la Norvegia: Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Lukas Hofer davanti al quartetto tedesco ROMA (ITALPRESS) - Una grande Italia è ancora sul podio di Coppa del Mondo, per la terza volta in ...